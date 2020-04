Valeinfo nädalaülevaade: kaitseväelaste rumal aprillinali tekitas paksu pahandust

Võltsing on seejuures usutav ja veenev. Teates viidatud seadusaktid on kohased. Sõnastus on loogiline ja tavapärasele kaitseväe bürokraatiale omane.

Ajateenijatele oli see nädal raske. Algul ähvardab maaeluminister põllutööga, järgmiseks tüssatakse neid uudisega, et nad peavad kuu kauem aega teenima.

"Meie hinnangul võib lähiajal oodata veel hulka intsidente, mille algpunktiks on mõni COVID-19-söödaga e-kiri või rakendus, sest ka varem on mujal maailmas nähtud trendid väikese hilinemisega Eestisse jõudnud," räägib ta.

Et CERT reageerib kahtlastesse kirjadesse tähelepanelikult, on tingitud tõsiasjast, et kriisiaeg on küberkurjategijate ja -tüssajate leib.

Vahemets tõdeb, et valeuudiste levitamine praeguses olukorras (ja üleüldse) on lubamatu ning ta kutsub üles ettevaatlikkusele. "Igasugusesse infosse tuleks suhtuda ettevaatusega ja allikakriitiliselt, ehk kontrollida, kes seda infot levitab ja millist kanalit pidi."

Kuid internet on avalik koht ja "nali" hakkas Facebooki kaudu laiemalt levima ja tekitas ajateenijate hulgas palju küsimusi ja murekohti. "Kirja autorid on meile ja teada ja nendega on räägitud selle teo sobimatusest riigis valitseva kriisiolukorra tõttu," selgitab kapen.

Koroona kiirtestid: osa võltsitud, teisi ei tohi müüa

E-pood müüb pealtnäha igati usaldusväärset kiirtestrit, kuid terviseameti sõnutsi selliseid Euroopa Liidus müüa ei tohiks.



Et iga inimene koroonaviiruse vastu end testida ei saa, tekitab mõistagi omajagu pahameelt. Nii võib mõni inimene mõelda, et testiks siis end juba ise.

Eesti Päevalehele saatis lugeja lingi Eesti e-poes müüdavale koroonaviiruse kiirtestile küsimusega, kas tegu on ausa tootega. Mure on õigustatud, sest kiirtestide turg on petiseid täis.

Terviseamet teatas juba 17. märtsil, et nendeni on jõudnud mitu COVID-19 kiirtesti, millel sertifikaatide märgised on võltsitud. Vähemalt ühel juhul on võltsitud koduseks kasutamiseks mõeldud testi.

Meieni jõudnud lingil avanes aga pealtnäha usaldusväärne kiirtest kõikide sertifikaatidega.

Müüja hoiatab eeskujulikult potentsiaalseid ostjaid, kuidas kiirtestid ei ole sajaprotsendiline viis teada saamaks, kas oled viirusesse nakatunud.

"Mõne oleme müünud," vastab vastava e-poe juhatuse esimees Raul Rohtla küsimusele, kas test on kaubaks ka läinud. "Ostuhuvi antud testri vastu Eestis on tagasihoidlik, küll aga on mitmed lähiriigid ilmutanud soovi osta ära kogu meie laojääk."

See on huvitav, sest terviseameti hinnangul ei tohiks seda konkreetset toodet Euroopa Liidus müüa.

Sellised testrid on meditsiiniseadmed. Konkreetse toote tootja asub USAs-s ning volitatud esindaja asub Saksamaal, järelikult peab tootja esindaja toote Euroopa Liidu turule toomiseks teavitama Saksamaa pädevat asutust.

"Tänase seisuga on tootja Saksamaad teavitanud, kuid ei ole veel Euroopa Liidu turul toote müümiseks luba saanud. Seega ei tohiks sellist toodet praegu Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, müüa," selgitab terviseameti meditsiiniseadmete osakonna juhataja Tagne Ratassepp.

"See on nende seisukoht, aga faktiliselt seda müüakse Euroopa Liidus," vastab Rohtla. "Austria, Rumeenia, Hispaania, Itaalia, Portugal ja nii edasi," loetleb ta.