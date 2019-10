Valetanud Kert Kingo oli sunnitud tagasi astuma

Endine Keskerakonna avalike suhete nõunik Jakko Väli püstitas tõenäoliselt uue rekordi. Väli ei jõudnud end majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Suur-Ameerika tänaval sissegi seada, kui tema poliitiline karjäär Kert Kingo nõunikuna lõppes. Samamoodi pidi eile õhtul pillid kotti pakkima senine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo (EKRE).

„Kujunenud olukorras ei pea ma võimalikuks ministrina jätkata,” kommenteeris Kingo lahkumisavalduse esitamist peaminister Jüri Ratasele, kes selle ka kinnitas. „Kujunenud olukord” seisnes tõsiasjas, et Kingo valetas riigikogu ees enda nõuniku Jakko Väli kohta.

Nimelt teatas Kingo riigikogu arupärimisel 21. oktoobril, et Väli pole „ükski sekund ega ükski hetk” tema nõunik olnud. Aga kuna Kingo palus ministeeriumil Jakko Väliga 18. oktoobril töölepingu sõlmida ja see isegi ühe päeva kehtis, ei vasta väide tõele. Ministeerium oli tulevasele nõunikule arvuti valmis sättinud, personaliosakond tegeles muu rutiinsega, mis inimese palkamisega kaasas käib, näiteks palgaarvestuse paberimajandusega. Väli kinnitas 18. oktoobril, et asub tööle majandusministeeriumis nõunikuna.

Kingo väitis ka, et pole Jakko Väliga kohtunud ega temaga nõuniku ametikohast rääkinud. Kui see väide peab vett, tekib küsimus, kes ministrile nõuniku valis ja kuidas sai Kingo olla tema ametisse sobivuses kindel, kui ta isegi Väliga silmast silma ei kohtunud.