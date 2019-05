Nii küsib Hispaanias elav kaasasündinud südamepuudulikkusega Piia (nimi muudetud – toim). Talle on tehtud kaks keerulist südameoperatsiooni ja paigaldatud südamestimulaator. Iseeneslikuks tervenemiseks puudub lootus ja pole võimatu, et uut operatsiooni on vaja ka tulevikus. Ometi on ta üks paljudest, kes umbes korra aastas peab kohustuslikus korras tõendama, et pole vahepeal tervenenud. Hiljuti kaotas ta seetõttu töötukassa makstava osalise töövõimetuse toetuse.