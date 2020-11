Perekonna Türki lennutanud reisifirma teatas asjast Eesti sotsiaalkindlustusametile ja selle rahvusvaheliste juhtumite spetsialist hakkas tegutsema. Reisikorraldaja ja Eesti konsuliga koos asju ajades õnnestus perekond lõpuks lennukile saada. Paraku jõi ema edasi ja oli kodumaale jõudes endiselt purjus. Tallinnas tuli perele lennujaama vastu omavalitsuse lastekaitsetöötaja ja viis lapsed turvakodusse.

See on vaid üks juhtumitest, kus Eestist pärit laps on välismaal hätta sattunud. Lastekaitsespetsialistidel tuleb välismaal toimuvat lahendada üha sagedamini, see pole aga sugugi lihtne ülesanne.