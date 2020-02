Pensionäre ootab aprillis meeldiv üllatus: mitme aasta suurim, 45-eurone pensionitõus. Üks pensioni rekordtõusu põhjuseid on see, et Eestisse tuleb üha rohkem välismaalasi, kes kosutavad siin töötades ja makse makstes riigieelarvet.

Eelmisel aastal tõusid Eesti palgad keskmiselt 7,7%, aga sotsiaalmaksu laekus aastaga 9,4% rohkem. Just sotsiaalmaksu kasvust oleneb see, kui palju saavad tõusta pensionid.