Üliõpilased Venemaalt, Filipiinidelt, Pakistanist, Aserbaidžaanist ja mujalt on tuleviku ees teadmatuses, sest Eesti pole edastanud selget sõnumit, kas sügisel pääseb siia kõrgharidust saama. Ülikoolide meililistid on löönud kihama, päringuid saavad peale ülikoolide ka politsei, ministeeriumid, üliõpilasesindused. Eesti on seni andnud teada, et suure tõenäosusega võivad piirid õppima tulijatele sel sügisel kinni jäädagi, tuues argumendiks rahva tervise.