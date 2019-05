Valitsus külvab miinuses riigieelarvest raha alkoholi odavdamiseks

Valitsus otsustas riigieelarvestrateegia arutelu käigus, et 1. juulist langeb kange ja lahja alkoholi aktsiis 25%. Otsus rabas alkoholitootjad jalust. Liviko juht Janek Kalvi oli väga üllatunud ja tervitas aktsiisilangetust, mille tulemusel hakkab praegu ligi seitse erurot maksev pooleliitrine viinapudel maksma sama palju kui Lätis ehk ligi viis eurot. „Otsus langetada alkoholi aktsiisi 25% võrra on poliitikutelt liiga mehine samm, et seda realistlikuks pidada,” ütles Kalvi. „Kui see osutub tõeks, siis viina hind saab olema Eestis samasugune nagu Lätis, ja piirikaubandusega on lõpp.”

Samal ajal ta ei uskunud, et Eesti poodides langeb viina hind kohe 1. juulist, sest kauplustel on kõrgema aktsiisiga soetatud varud. „Kõik äri osalised on huvitatud, et hinnaerinevus Lätiga kaoks võimalikult ruttu. Ollakse valmis ka mõistlikeks kokkulepeteks, kuid Eestis pole ettevõtteid, kes suudaksid sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid summasid niisama korstnasse kirjutada,” ütles Kalvi.

Aktsiisi järsk langetamine toob Liviko juhi sõnul esimesel aastal riigile kaasa suure miinuse, kuid järgmisel aastal teenitakse see tagasi.