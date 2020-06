Põhiseadust saab tõesti rahvahääletusega muuta ja heakskiidu korral ongi asi tehtud. Kui järgmisel aastal tuleb rahvahääletus põhiseaduse täiendamise osas, siis see ei muuda tegelikult midagi, sest see on rahvahääletus muu riigielu küsimuse kohta ehk ka rahva toetuse korral põhiseadust kohe ei muudeta.