Valitsuse tank rullus täiskäigul üle ausa tippametniku

„Ma ei tea, mis on selle valitsuse otsuse taga, aga fakt on, et seaduse järgi ei saa riigiametniku ametist vabastamise põhjus olla poliitiline kokkulepe töörahu või mille iganes sildi all,” ütles advokatuuri juht vandeadvokaat Jaanus Tehver.

Tehver rõhutas, et ministeeriumi kantsleri ametist vabastamiseks peab olema seaduses sätestatud alus ning praegusel juhul on tuginetud avaliku teenistuse seaduse 96. paragrahvile. Selle kohaselt saab kantsleri ametist vabastada, kui tema ja kantsleri koostöö ministri hinnangul ei laabu. „Küsimus on, kas see koostöö mittelaabumine esines või ei esinenud. Teisalt komplitseerib olukorda see, et minister, kellega kantsleri koostöö ei olevat laabunud ning kes tegi ettepaneku ta vabastada, on isik, kelle kohta peaminister tegi presidendile ettepaneku ta ametist vabastada. Ilmselgelt need asjaolud ei viita tegelikult sellele, et seadusest tulenev alus kantslerit ametist vabastada tegelikkuses eksisteerib,” tõdes Tehver.