Valitsuskriis. Järvik ei suutnud peaministri usaldust võita ja EKRE ähvardab lahkuda

Vaid selle ühe lakoonilise sõnumiga raius Järvik end ajakirjanike vahelt läbi ja tuiskas Stenbocki eest minema. Vihaselt, endassetõmbunult, ühtegi lisaselgitust andmata. Ent hapu ei olnud ainult Järviku nägu. Sama ilme – mure, väsimus, hirm, sünkjas tõsidus – oli kõigi koalitsioonipoliitikute nägudel.

Valitsuses on kriis. Kuigi mitte esimene, kuid seni suurim, kus ei paista edasiliikumiseks ühtegi varianti. EKRE pani ülejäänud koalitsiooni ultimaatumi ette: kas korraga mitmesse skandaali segatud Järvik jääb ministriks või variseb valitsus kokku. „Siis on ju usalduskriis mitte ühe ministri vastu, vaid kogu erakonna vastu, kes oma ministrit usaldab,” ütles Martin Helme, kes juhtis EKRE läbirääkimisi koalitsioonipartneritega. Ühtegi sammu tagasi pole nad nõus astuma.

Kuigi Helme ütles, et ka koalitsioonikaaslased usaldavad Järvikut, pole see tõsi. Isamaa ja Keskerakonna poliitikud on nädalavahetuse jooksul väljendanud arvamust, et Järvikul pole mingit võimalust ametisse jääda. Ometi olenes kõik peaministrist ja tema usaldusest.