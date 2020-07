Filtri teele staabi- ja sidepataljoni veerevad kaks bussi. Juba keskpäevaks oli mõni värske ajateenija tulnud omal käel kasarmute juurde, nüüd vaatavad nad saabunud busside poole. Neist astub välja mitukümmend kiilaks aetud peaga noormeest ja paar neiut.

„Ma arvan, et kott kaalub must natukene vähem, nii et ma olen ikka kotist üle,” sõnab Saaremaalt pärit Irma Mäe. Peale tema hakkab sel aastal küberväejuhatuses aega teenima veel üks tütarlaps ja 122 noormeest, kes kõik tõmmati eile 11 kuuks tavaelust kõrvale.