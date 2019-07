Vanemate aja- ja rahapuudus teeb lapsed paksuks

„Perekonna raske majanduslik olukord mõjutab kindlasti toitumise kvaliteeti. Ennekõike saab öelda, et vähekindlustatud perekondades on toiduvalik ühekülgne ning seetõttu ka ebatervislikum,“ nendib Tallinna Lastehaigla pediaater Lagle Suurorg.

Tervise Arengu Instituudi hiljuti läbi viidud uuring kooliõpilaste tervisekäitumise kohta sedastab, et laste ülekaalu ning toitumis- ja liikumisharjumusi mõjutavatest teguritest on üheks olulisemaks pere majanduslik olukord. „Nende laste hulgas, kelle pere majanduslik olukord on hea, on märksa vähem ülekaalulisi ja rasvunud lapsi. Nad söövad oluliselt rohkem puu- ja köögivilju, regulaarsemalt koolipäeva hommikutel hommikusööki ning on kehaliselt aktiivsemad,“ märgib Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte valdkonna vanemspetsialist Alice Haav.