Süüd Kobin omaks ei tunnistanud, väites, et lapsed on kõik välja mõelnud. Kobina perega seotud hiidlased rääkisid aga Eesti Päevalehele õudusi, mida nad oma silmaga näinud olid. Nad kirjeldasid, kui hästi suhtub Kobin oma lastesse ja kui halvasti räägib ta kasulastest. Kuidas ta ei varjanud, et viimaseid lukustas ja karistas. Kuidas kõik justkui teadsid, aga vaikisid.

Kobin kaebas otsuse edasi Tallinna ringkonnakohtusse, kes võttiski täna esimest korda asja arutusele ning kuulas osapooled üle.

***

Viis minutit enne kohtuistungi algust hoiab Malle Kobin käes pabereid ja loeb.

Paberid värisevad.

Kaks minutit hiljem need enam ei värise. Kobin istub liikumatult kohtusaali esimeses reas, vaatab vahepeal lage, siis jälle pabereid, siis enda ette. Tal on seljas must pükskostüüm, ees kirurgiline mask, kaasas nahkne portfell. Ta küüned on roosad.