Varatu ja lahutatud. Jõukas vanahärra jäi liigse usalduse tõttu kõigest ilma

Vanahärra Harrile kuulus veel hiljuti mitu maja ja maatükki, kuid enne surma oli ta sedavõrd varatu, et isegi tema hooldekodu koha eest maksmist taotleti kohalikult omavalitsuselt. Enda teada jõukas abielumees avastas hooldekodus, et on hoopis lahutatud, puruvaene ja kõigile tüliks. Ta ei suutnudki enam selgusele jõuda, keda lähedastest uskuda ja usaldada. Päeval, mil kohus pidi arutama, kas määrata tema eestkostjaks hoopis kohalik omavalitsus, 74-aastane Harri suri.

Aastaid tagasi oli Harri väga heal järjel ja edukas mees, kes töötas kõrgetel ja stressirohketel ametikohtadel. Kuid 2004. aastal diagnoositi tal sclerosis multiplex, mis mõni aasta hiljem kiiresti süvenes. Harri astus samme, et valmistuda ajaks, mil ta endaga enam hakkama ei saa, kuid paraku valis ta sellise tee, mis jättis tema lähedased vara pärast inetult kaklema.