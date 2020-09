Üks Jüri Ratase ja Urmas Reinsalu kiirkohtumistega kursis olnud inimene väitis, et objektiivselt polevat filmis midagi uut, ent see, kuidas filmitegijad proovivad üksikuid fragmente esile tõsta, võib lõppkokkuvõttes “mingisuguse jama kaasa tuua”. Küsimus on, kas dokumentaalsarja tegijad leidsid sukeldudes uusi tõendeid?