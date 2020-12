„Covid-19 levimus on kolm korda kõrgem võrreldes viimase, novembri keskpaigas tehtud seireuuringu etapiga," tõdes seireuuringu juht, TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor Ruth Kalda. „Koroonaviiruse levimus on 1,34. Meie hinnangul on see kõrgem sellest, mis hetkel paistab välja Terviseameti statistikast. Terviseameti statistika kohaselt on tõus meie eelmise perioodiga kahekordne," tõdes Kalda.