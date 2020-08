Oluline on mõista, et ebameeldiv suhtlus toitub tähelepanust – saadetud sõnumile reageerimine annab teisele poolele mõista, et tema saadetud sõnumi sisu mõjutas adressaati, ja ta saab sellest innustust. Ebameeldiv suhtlus ei vääri tähelepanu ega vastamist. Massilisema tüütamise puhul on mõistlik kaaluda konto privaatsemaks muutmist.