Ütleme otse välja: Venemaa võtab pantvange ka edaspidi. Seda tehakse, et Eestist või Baltimaadest oma agente kätte saada või lihtsalt poliitilist survet avaldada, et sundida Eesti võime midagi tegema. Minu arvates on Eesti võimud sageli Venemaa survele liiga lihtsalt järele andnud, näiteks ka Eston Kohveri puhul.