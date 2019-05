Vene häälte kadumine paneb löögi alla Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas

Vene valijate kadumist Keskerakonna seljatagant on pikka aega peetud peaaegu võimatuks. Ometi on Keskerakonna halb tulemus Euroopa Parlamendi valimistel paljuski seotud just vene valijate käitumisega. Eriti muret tekitav on Keskerakonnale toetuse vähenemine Tallinnas.

Võrreldes eelmiste Euroopa Parlamendi valimistega viis aastat tagasi kaotas Keskerakond seekord 43% toetust ja jäi Reformierakonna ja SDE järel alles kolmandaks. Ainus linnaosa, kus suudeti valimised võita oli Lasnamäe, aga ka seal kaotati viie aastaga peaaegu pooled hääled.