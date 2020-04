VIDEO: Eesti Päevalehe lühike õpetus kodus maski meisterdamiseks

Eesti Päevaleht tegi koos käsitööõpetaja Anna Lutteriga lühikese juhendi, kuidas igaüks meist saab kodus endale maski teha. Selle õpetuse aluseks on tehnilise järelevalve ameti avalik õpetus, mida Anna Lutter on veidi lihtsustanud, et seda oleks kodus lihtsam õmmelda. Päris esialgset õpetust saab igaüks ameti kodulehelt kerge vaevaga vaadata. Meie õpetuses on kolme kihi asemel vaja võtta alustuseks üks riidetükk ja see kokku voltida ning soovi korral õmmelda kolmas kiht juurde. Meie maskil on ka volte rohkem, et maski oleks kergem ümber näo tõmmata.

Hea lugeja, koroonaviirus levib Eestis endiselt, kuid möödunud nädalate jooksul oleme haiguse olemuse ja leviku osas veidi targemaks saanud. Kui esmalt kuulsime sõnumeid, et maski pole vaja haiguse leviku tõkestamiseks kanda, siis tänaseks on see mõttemaailm 180 kraadi muutunud - iseenda ja teiste kaitseks tulekski maski kanda ning sellest võiks kujuneda sotsiaalne norm. Veelgi enam, kuigi poodidesse hakkab aina enam jõudma erineva toimemõjuga maske, siis ametkonnad ei välista enam sedagi, et igaüks võiks endale ise kodus maski valmistada, sest ka kodustest vahenditest tehtud riidetükist mask vähendab võimalust viiruseosakesi sisse hingata või ise väljahingatva õhuga teiste poole paisata.

Maski kandmise juures meeles pidada mitut olulist põhimõtet. Enne maski ette panemist on vaja enda käed puhtaks teha, soovituslikult antiseptikuga. Maski eemaldades ärge puudutage maski välis pinda, sest sinna võivad olla sattunud bakterid. Ida-Tallinna Keskhaigla soovitab maski ära võtta kõrva taha kinnitatud kummidest ning maski riideosa kätega mitte puudutada. Pärast maski eemaldamist tuleb käed uuesti desinfitseerida.

Tehnilise järelevalve amet on andnud soovitused, kuidas isetehtud maski kanda:

• Enne puhta maski näo ete panemist pese käed puhtaks.

• Mask peab olema korralikult näo ees nii, et suu ja nina on kaetud.

• Läbi maski peab olema mugav hingata.

• Mask ei tohi olla niiske. Niiske mask tuleb välja vahetada, sõltuvalt materjalist 2-3 tunni järel. Pideva kasutamise puhul kulub keskmisel päevas umbes 4-5 maski.

• Kui mask on korra lõua peale tõmmatud, seda on käega korduvalt kohendatud, katsutud või see on niiskeks läinud, tuleb mask välja vahetada.

• Kasutamise järel tuleb maskid koguda kinnisesse plastikkotti, panna otse pesumasinasse või visata prügikonteinerisse. Mingil juhul ei tohi kasutatud maski jätta vedelema.

• Kui maski kasutatakse korduvalt, tuleb maski pärast kasutamist pesta pesumasinas vähemalt 60 kraadi juures ja pärast üle triikida või panna praeahju 60 kraadise kuumuse juurde.

Nagu tehnilise järelevalve amet, rõhutab ka Eesti Päevaleht, et lisaks maskile tuleb tarvidusele võtta ka kõik teised meetmed, et end ja teisi viiruse levimise eest kaitsta. Pelgalt ühest maskist ei piisa. Isegi, kui mask on ülitõhus, muutub selle kasutegur vähetähtsaks, kui ei täideta teisi ennetavaid samme - nakatunud inimeste isoleerimine, regulaarne hügieen, inimestega distantsi hoidmine, haigena koju jäämine jms.

Tõhus on isetehtud mittemeditsiinilise maski kandmist kombineerida koos visiiriga. "Plastist leht või kile on viiruseosakestele läbimatu ning takistab ka mustade kätega näo ning silmade puudutamist. Visiiri on võimalik ise valmistada näiteks dokumentide jaoks mõeldud A4 suurusega läbipaistvast kiletaskust. Selleks tuleb kiletasku lõigata pooleks ning kinnitada klambritega (2 tk) nt prilliraamide külge. Kasutatavad käärid on soovitatav eelnevalt desinfitseerida. Mask kombineerituna visiiriga on soovitatav kaitseks teenindavale personalile näiteks poe kassas või mujal, kus päeva jooksul puututakse tihedalt kokku erinevate inimestega," kirjutab tehnilise järelevalve amet.

Kui käesoleva joonise järgi maski tegemine jäi segaseks, siis Anna Lutter on loonud ka videoõpetuse kuidas maski õmblemine samm-sammult käib.