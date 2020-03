Rämekommentaatorite isikuid pole olnud võimalik teada saada, sest neid on varjanud mitmekordne kaitsev loor. Meediaportaalid pääsevad küll ligi kommenteerijate IP-aadressidele, kuid IP-aadressi taha peitujat teavad ainult sideettevõtted. Ja nemad jagavad infot ainult kohtu korraldusel.Nüüd sai Eesti Päevaleht enda käsutusse suurema portsu andmeid inimeste kohta, kelle arvates kannatab internet kõike – ka süüdimatut laimu ja roppe solvanguid. Meieni jõudsid nende 64 inimese nimed, kellele seksuaalkoolitaja Rita Holm on advokaadibüroo vahendusel esitanud nõuded mittevaralise kahju hüvitamiseks laimamise, au teotamise ja maine kahjustamise eest.

Kes need inimesed on?