Kell on üks, kuum suvepäike lõõmab lagipähe. Superministeeriumi hoone juurde Tallinna kesklinnas on kogunenud ligi 30 vikerkaarelippudesse mähitud noort. Siit alustavad nad marssi läbi Tallinna – oluliselt tagasihoidlikumalt kui see oleks pidanud toimuma.

„Sugu on läbi.” „Vaikimine on nõusolek. Astu välja vaenu vastu.” „Diskrimineerimisvaba trans seadust, palun.” „Vihkamine ja vägivald ei ole väärtused.” „Kui tahad kaitsta peresid, siis ära lõhu elusid.” Need on mõned sõnumid, mida nad trummikoori saatel läbi linna kannavad.

Linn on kuumal laupäeva pärastlõunal küllaltki inimtühi. Mõned bussipeatuses seisjad hakkavad end trummirütmide saatel kaasa õõtsutama. Mõni maigutab suud – on näha, et loeb püüdlikult plakatitele kirjapandut. Üks mees vangutab pead ja küsib oma naiselt: „Miks nad peavad lärmama?” Mõni auto laseb signaali. Hulk inimesi filmib rongkäiku kodu- ja bussiakendest.

Loe artiklist, mille nimel marsiti, millist vastuseisu protestijad rongkäigul kogesid, mis teeb LGBT+ kogukonnale Eesti ühiskonnas enim muret ning mis ühendab pride'i ja Black Lives Matter liikumist.