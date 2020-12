Veebruaris märkasid Viimsi poolsaare põhjaosas asuva Rohuneeme küla elanikud, et kohalikust metsast veetakse ohtralt maakive välja. Kokku loetleti 34 veoautokoormatäit maakive, mis viidi Sääre 22 kinnistule. See päris Viimsi poolsaare tipus asuv kinnistu piirneb Liivalahega, mille ääres on ilus liivarand koos mõnusa liivase merepõhjaga. Kividest rajati aga kaks lainemurdjat, mis jagasid liivaranna pooleks. Kahe lainemurdja vahele rajati paadi sildumiskoht. Selle ilma igasuguste lubadeta paadisadama tellis Viimsi reformierakondlasest vallavolinik Valdur Kahro.