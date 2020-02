Hinnangute kohaselt valdab Eestis viipekeelt u 4500 inimest. Neist 1500–2000 on kurdid ja vajavad kõnelejate maailmaga suhtlemiseks tihtipeale tõlkide abi. Eesti viipekeele tõlkide ühingu presidendi Regina Paabo sõnul on Eestis 36 kutselist ja/või diplomeeritud viipekeele tõlki, neist on kaks kurti viipekeele tõlki ja üks vene viipekeele tõlk. Ent vajadus tõlkide järele on umbes kaks-kolm korda suurem ega paista paraku vähenevat. Miks?