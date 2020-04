Maski kandmise harjumusega Aasia riikides ei ole koroonaviirus levinud nii ohtralt kui Euroopas või USAs. Seda arvesse võttes tegid neli Euroopa riiki maski kandmise avalikus kohas kohustuslikuks. Austria jagab maske kaupluste sissepääsude juures ning ilma maskita poodi ei luba, Tšehhi julgustab maske tegema ise.

Samal ajal on Eesti terviseamet teinud kampaania “Jätan maski meedikule” ning pakkunud välja muud viirusevastased meetmed nagu näiteks kätepesu ja kodus püsimine.

“Mask on abivahend haige hooldajale, eriti meedikutele,” seisab kampaanias. See pole vale, kuid jätab ekslikult mulje, nagu toidupoes käies ei ole mõtet maski kaitseks ette panna.

Tegelikult on küll mõtet. Ja kuna maske saada ei ole, aitab ka ise tehtud mask. Seda kolmel põhjusel.