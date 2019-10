Viis aastat tulistamisest Viljandis. Eesti kool on nüüd turvalisem kui varem, kuid õpetajad väsinud ja lapsed depressioonis

„Me vaatame nüüd kriisiõppusi täiesti teise pilguga. See ei ole enam lihtsalt mingi õppus, vaid täiesti reaalne olukord,” ütles Viljandi Paalalinna kooli direktor Aavo Palo viie aasta taguseid sündmusi meenutades. Toona üheksandas klassis käinud lapsed on praeguseks juba ülikoolis, kuid osa neist on Paloga tihti kohtunud. „Neil, kellega mina rääkisin, läheb hästi,” sõnas ta.

Kuid viis aastat tagasi vajati selleks abi, et hästi läheks. Ja päris palju abi. Palo ütles, et juhtunu jõudis inimestele kohale sageli järellainetustena. „Esialgu on kiire taandumine või vaibumine. See kaob ära. Tekib hetkeline tunne, et nüüd on vaikus, aga siis tulevad järellained,” selgitas ta ja täiendas, et emotsionaalselt raske aeg tekkis ka aasta pärast toimunut.

Palo sõnul on praeguseks saabunud kooli meelerahu, kuid kõige olulisem on mõista, et koolielu ei saa olla ega olegi ideaalne ja pilvitu.