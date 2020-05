Viljandi teadlased uurivad maale kolijaid. Kohalikust koolist tähtsam on paiga vaim ja kogukond

Uuskogukonnad on sageli tekkinud mujal, varasema sõpruskonna või ideekaaslaste baasil. Kuigi Rennu ja Rõigase vaadeldud kogukonnad ei defineeri end enamasti rangelt ökokogukondadena, on neis teadlaste sõnul siiski natuke „puukallistamise” elemente.

Teaduskeeles on mõiste „maaline idüll”, mis on maal elamise võlude katustermin. Praktilise poole kohta ütleb Rennu, et talvel elamiseks eeldatakse kindlasti veevärki, WC-d ja pesupesemisvõimalusi. „Selles mõttes vastuvoolu ujujaid on harva,” sõnab ta.

Muus osas hõlmavad maalised mugavused unelmat rahulikust ja vaiksest asukohast koos maastike ja hoonetega, kus end teostada, kohast, kus olla parimas mõttes ka mingil määral individualist.