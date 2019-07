Võrdõigusvoliniku kriitika: ratastooliga ei pääse üle raudtee

Ratastoolis Karl-Martin Idoli sõnul ei valmistanud Kitseküla ülekäigukoha jalgrattatõkete läbimine talle raskusi, sest tal on kitsas ratastool. Ta nentis, et raudteed ületada võib keeruline olla suurema ratastooli või lapsekäruga.Briti Tartes pääses oma ratastooliga Veerenni raudteeületuskohast ilusasti läbi. Kõik oleneb abivahendi suurusest, kinnitas temagi. Tartese sõnul on ta ise väiksem ja seetõttu on ka ratastool kitsam. Ka Tartesele on ratastooliga raudteed ületades rööpad probleemiks, sest ratastoolil on väikesed esirattad, mis kipuvad ülekäigukohas rööbaste vahele takerduma.