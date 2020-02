Võsult pärit muusikalise grupeeringu poolt Ibizaks tituleeritud suvilarajoon on talvel vaikne. Päike kiiskab, meri vahutab, on kuulda musträstaid. Püsielanikke peaks justkui olema mõnesaja ringis, aga külmaga on välja tulnud ainult mõned. Karmist tuulest hoolimata sõidetakse rattaga. Möödujad peatuvad ja vestlevad. Minnakse poodi, postkontorisse, raamatukokku ja arsti juurde. Mujale minna ei ole.

Sellest veebruarist ei ole Võsul enam apteeki, lähim apteek on Loksal. Kui nüüd kahe kuu jooksul seadust enam ei muudeta, jõustub 1. aprillist apteegireform, mis võib endaga kaasa tuua enam kui 200 apteegi sulgemise. Eriliselt puudutab see neid, kes elavad just Võsul, Loksal või sealt 50 kilomeetri raadiuses. Selles piirkonnas hakkab laiutama suur apteegiauk, mis võib jätta ravimita tuhandeid inimesi. Iseäranis neid, kelle liikumisvõimalused on piiratud, kas siis transpordi puudumise või halva tervise tõttu.