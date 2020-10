Jah. Neid vaidluseid on olnud. Muide, pean ütlema, et nüüd vahepeal ei ole minu arust sellel teemal vaidlusi üldse olnud. Ja minu arust see diskussioon kuus aastat tagasi ei olnud üldse selline nagu täna. Püüti kuidagi ümber nurga minna. Aga nüüd pärast Mart Helme intervjuud tõusis ka meie sugulaste hulgas see arutelu uuesti. Läksime vanaisa juurde maale ja vanaisa hakkas sellest intervjuust rääkima. Mitte kunagi pole meil seda teemat olnud peres nii, et räägiksime oma vanaisade-vanaemadega lgbt inimeste õigustest ja abiellumisest Eestis. Ja siis nad ütlesid ise, et kuulge. See on nagu jama, et lõpetaks ära selle vaenamise, et mis toimub.

Vanavanemad ütlesid nii?

Jah! Jah! Ja nad allkirjastasid petitsiooni ka.

Ning kritiseerisid Mart Helmet?

Seda ka. Nende arvamus oli vastupidine Mart Helme jutule. Neil oli piinlik, et üks Eesti minister selliselt räägib.

Kas petitsioonil on veel selliseid „pauk luuavarrest” allkirjastajaid olnud?

Muuhulgas – selle petitsiooni tegimegi pärast seda, kui olin oma abikaasa vanaisaga suhelnud.

Nii et abikaasa vanaisal oli ka kõrini?

Jaa, tema vanaisa ütles ka seda ja tema elukaaslane samuti, et mis toimub. Pole normaalne, et oma inimesi tahetakse Eestist välja saata. Nemad olid sellise korra tunnistajad, kui eestlased pidid paatidega Rootsi põgenema.

„Loodus mõtestab perekonda naise ja mehe liiduna,” ütles Helir-Valdor Seeder. Vot see vajaks küll roheliste kommentaari.