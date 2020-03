1918. aasta gripi õppetund. Miks jäädi pandeemia piiramisega hätta?

Taudid ehk moodsamalt öeldes epideemilised nakkushaigused äratavad meie kõige ürgsemaid hirme. Oleme nakkushaigustega elanud vähemalt 10 000 aastat, alates ajast, kui me esivanemad hakkasid põldu harima ja esimesi asulaid rajama. Ja haigustel on alati olnud eelis. Nad tunnevad meid põhjalikult, pannes rõhku meie tugevatele külgedele, nagu sotsiaalsus ja lobisemisvajadus, ning pöörates need meie vastu. Nad on alati üks samm ees ja kui nad džinnidena pudelist välja pääsevad, ei saa neid enam sinna tagasi. Saame vaid kahjusid piirata. Ja nüüd juhtub see jälle.

Kuna epideemiad on hirmutavad, pole üllatav, kui tõmmatakse paralleele kõige hullemate ajalooliste näidetega. Et mõista, mida COVID-19 epideemialt oodata, on unustusehõlmast välja toodud 1918. aasta gripipandeemia. Ent kas selle, 50 miljonit kuni 100 miljonit inimest tapnud üleilmse katastroofiga on praegust taudi ikka õige võrrelda?

Viirus SARS-CoV-2 on inimeste jaoks uus patogeen, mis tähendab, et kellelgi pole selle vastu immuunsust. See on väga nakkav, aga me ei tea veel täpselt, kui tappev. Üks võimalus on mõõta suremust ehk seda, kui suur osa haigeid hukkub. Eelmisel nädalal andis maailma terviseorganisatsioon WHO koroonaviiruse suremuse esialgseks hinnanguks 3,4%, mis oleks väga murettekitav arv.

1918. aasta gripi suremuse üle vaieldakse siiani, kuna tollal polnud usaldusväärseid analüüsiviise, ent tavaliselt öeldakse selleks arvuks 2,5%. COVID-19 kohta on andmed praegu lünklikud ja tegelik suremusnäitaja selgub alles mõne aja pärast. On aga tõendeid, et paljud juhtumid jäävad teatamata, kuna haigetel on väga leebed sümptomid. See tähendaks, et suremus on väiksem kui 3,4% ehk isegi sama väike kui sesoongripil ehk 0,1%.

1918., 1957. ja 1968. aasta gripp

Miks siis võrreldakse praegust haiguspuhangut 1918. aasta pandeemiaga, mitte näiteks 1957. aasta nn Aasia gripi või 1968. aasta Hongkongi gripiga? Mõlema suremus oli ligi 0,1% ja kumbki ei tapnud üle kolme miljoni inimese. Uuemast ajast võib näiteks tuua 2009. aasta H1N1-pandeemia, mis tappis umbes 600 000 inimest. Nii suurte arvude kõrval COVID-19 statistika kahvatub. 1918. aasta gripp oli aga omaette kategoorias.

Veel üks suur erinevus 1918. aasta gripi ja COVID-19 vahel on see, et gripp mõjutas peamiselt 20–40-aastasi inimesi, ent COVID-19 ohvrid on enamasti üle 60-aastased. Briti viroloog ja gripiteadlane John Oxford arvab, et COVID-19 pandeemiat ei saa võrrelda 1918. aasta omaga, mille ajal Suurbritannias suri kodudes 200 000 valdavalt noort inimest.