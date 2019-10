39 migrandi õnnetu lõpp heidab valgust julmale ärile

Üle-eelmisel nädalal avastasid Briti võimud ühest veoautost midagi kohutavat: konteineris lebas 39 inimese surnukeha. Teada on, et tegu oli vietnamlastega, ja kuigi britid pole nende isikuid veel tuvastanud, on lähedased Vietnamis juba leinama hakanud. Telefonide vaikimine on nende jaoks piisav tõestus, kirjutas neljapäeval väljaanne New York Times.

Vietnamis on hakatud rääkima „kastiinimestest”, mis on nüüdisaegsem variant Vietnami sõja ajal riigist pagenud „paadiinimestest”. Nimetus viitab kaubakonteineritele, milles kössidades peaks lõpuks jõudma paremate võimalustega riiki. Sõja ajal põgenes riigist paadiga sadu tuhandeid inimesi ning paljude jaoks jäi see tormide, aluste ülerahvastatuse ja piraatide tõttu viimaseks reisiks. Ellujäänute edulood aga kannustasid inimesi lahkuma nii toona kui ka nüüd.