Afganistani valimised ähvardavad kaost veelgi süvendada

Abdullah Abdullah kandideeris esimest korda Afganistani presidendiks üle kümne aasta tagasi. 2014. aastal teist korda kandideerides jõudis ta eesmärgile juba väga lähedale, kuid see libises tema haardeulatusest välja. Enamikus riikides tähendaks selline korduv ja avalik lüüasaamine poliitiku jaoks peaaegu kindlasti karjääri lõppu. Isegi vaatamata sellele, et Abdullah’l on ette näidata aastatepikkune kogemus Nõukogude ja Talibani vastases võitluses ning sellele järgnenud pikaaegne töö Afganistani valitsuses.

Afganistani poliitikamaailma bütsantslike reeglite järgi on Abdullah aga just minevikus peetud lahingute tõttu kõige tõenäolisem konkurent, kes võiks suuta kukutada praeguse riigipea Ashraf Ghani. Osa Abdullah’ meeskonnast on teda saatnud aastaid. Teise osa moodustavad endised Ghani toetajad, kes vahetasid poolt isiklike tülide tõttu või nördimusest võimuga kaasnevate eeliste jaotumise ja presidendi valitsusviisi üle.

Esimest korda kandideeris Abdullah presidendiks 2009. aastal tollase riigipea Hamid Karzai vastu. 2014. aastal jõudis ta Ghani vastu kandideerides teise vooru ja kaotas. Abdullah’ väitel oli selles süüdi kuni kahe miljoni hääleni ulatuv valimisvõltsing.