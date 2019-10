Ajakirjaniku mõrv kummitab Saudi Araabiat ka aasta hiljem

Eile aasta aega tagasi tapsid Saudi Araabia luureametnikud ja kohtuarst Türgis Istanbuli konsulaadis ajakirjanik Jamal Khashoggi. Mehe surnukeha pole siiani leitud.

Enim on juhtunu eest rünnaku all olnud Saudi Araabia kroonprints Mohammad bin Salman, kes on ise igasuguseid seoseid tapatööga eitanud. Hiljuti esines bin Salman USA-s telekanali CBS saates „60 minutit”, kus kinnitas taas, et ei tellinud Saudi Araabiast eksiili läinud kolumnisti mõrva.

„Kui Saudi Araabia kodaniku vastu sooritavad kuritöö riigi valitsuse heaks töötavad isikud, pean juhina vastutuse võtma. See oli viga ja proovin endast anda kõik, et tulevikus selliseid vigu ei tuleks,” teatas bin Salman pühapäeval avaldatud intervjuus.