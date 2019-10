Al-Baghdadi asukoha reetnud lähikondlane saab peagi miljonäriks

Nädal pärast ISIS-e kaliifi Abu Bakr al-Baghdadi surma on juhtunu kohta avaldatud detaile, mis muudavad spiooniloo veelgi dramaatilisemaks. Terrorijuhi asukoha välja uurinud kurdi ja USA ametnike sõnul sai operatsioon võimalikuks tänu üheainsale topeltagendile, kes kuulus al-Baghdadi lähiringi ja tegeles tema transpordiküsimustega.

Spioon ei saanud pealikuga siiski omatahtsi kohtuda, vaid ainult siis, kui teda kutsuti. Tavaliselt seoti al-Baghdadiga kohtuma sõidutatud inimestel silmad kinni, kuid valvurid olevat informaatorit usaldanud ja palunud lihtsalt, et too autoaknast välja ei piiluks. Abdi sõnutsi jätnud mees siiski meelde mõningaid maamärke ja ka al-Baghdadi pelgupaikades nähtud detaile.