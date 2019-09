Algas USA presidendi tagandamisjuurdlus. Mis see on ja kuidas see käib?

USA kongressi esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi teatas teisipäeval, et kongress alustab ametlikult presidendi tagandamisjuurdluse (impeachment) menetlust. Donald Trump on USA neljas president, kelle ametiajal selline uurimine on algatatud. Pelosi andis menetlust alustades järele parteikaaslaste mitu kuud kestnud survele. Õhtul enne lehe trükkiminekut oli The New York Timesi andmetel tagandamisnõudega ühinenud 206, vastu või äraootaval seisukohal 131 ning vastanud polnud 97 esindajatekoja liiget.

Ajendiks oli teade, et anonüümne luureametnik oli ametlike kanalite kaudu teinud avalduse, milles kaebas Trumpi vestluse üle Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Väidetavalt puudutas suhtlus demokraadist presidendikandidaati Joe Bidenit. Demokraatide väitel venitas Trump Ukrainale sõjalise abi andmisega ja nõudis, et vastutasuks alustataks seal Bideni suhtes juurdlust. Trump väidab, et pole millegi vastu eksinud.