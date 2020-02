Algas uus võidujooks Merkeli järeltulija kohale

Saksamaa Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Annegret Kramp-Karrenbauer teatas eile hommikul, et loobub kantslerikandidaadiks pürgimast ja astub ka erakonna eesotsast tagasi. Väidetavalt tahab Saksa liidukantsler Angela Merkel, et Kramp-Karrenbauer jääks siiski riigi kaitseministriks.

Kramp-Karrenbauer põhjendas otsust sellega, et osa kristlikke demokraate suhtub ebaselgelt suhetesse parempopulistide ja vasakpoolsetega, tema isiklikult aga on veendunud, et kummagagi mingit koostööd teha ei tohiks. CDU esimehe avaldusele järgnes juhatuse koosolekul pikk vaikus, kirjutab Spiegel. Ükski kohalolija ei võtnud võimaliku järeltulija teemat isegi jutuks.