Amasoonias on puhkenud sadu uusi põlenguid

Samal ajal, kui Amasoonia vihmametsad põlevad ja brasiillased avaldavad tänavatel meelt, otsustas Brasiilia president Jair Bolsonaro eetrisse lasta eelnevalt salvestatud kõne ja suundus ise komöödiaklubisse õhtut veetma, kirjutab Briti väljaanne The Guardian Brasiilia meediale viidates.

Bolsonaro on põlengu kohta teinud mitmed vastuolulisi avaldusi ja süüdistanud muu hulgas mittetulundusühinguid metsa süütamises. Salvestatud kõnes selgitas Bolsonaro brasiillastele, kuidas ta kavatseb saata sõjaväelased leekidega võitlema. Teisalt on Brasiilia paremäärmuslik riigipea väitnud ka seda, et põlengud pole varasematega võrreldes midagi erakordset.