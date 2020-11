Ameerika linnades nähtu annab aimu, kui erinevad võivad praegu olla inimeste kogemused. Olgu see Washington, Lõuna-Carolina Charleston või Georgia pealinn Atlanta – igal pool on näha, et elu on praegu raske. Inimeste vähesema liikumise ja turistide puudumise tõttu on kesklinnades paljud endiste söögikohtade, äride ja kontorite aknad tühjad. Masendavalt palju on silte „Ajutiselt COVID-i tõttu suletud” ja „Rendile anda”. Iga tühi aken tähendab kadunud töökohti või kasutuseta raha neelavaid ruume. Need inimesed pole olukorraga rahul. Maailma rikkaima riigi raske aeg on silmaga nähtav.