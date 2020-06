Järgmisel kuul algab araabia riikide esimene planeetidevaheline kosmosemissioon, mis peaks veebruaris jõudma Marsi orbiidile. Araabia Ühendemiraatide (AÜE) projekti eestvedajate sõnul on kaalul kogu Lähis-Ida tulevik ja ellujäämine.

Ühtlasi on mehitamata sondi teelesaatmine järjekordne märk, et kunagi supervõimude privileegiks olnud kosmoseuuringud on nüüd avatud ka väiksematele riikidele ja erafirmadele.