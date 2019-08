Arktika eri paigus lõõmavad enneolematud leegid

Kolmandat kuud möllavad Arktikas sedavõrd ulatuslikud metsatulekahjud, et neid võib näha ka kosmosest. Enim on leegid rappinud Venemaa Siberi piirkonda, kus lõõmab umbes 5,5 miljonit hektarit metsa, kuid tuli on laastanud ka Alaskat, Gröönimaad ja Kanadat.

„Senine rekord oli paarinädalane põleng. Midagi sellist pole me varem näinud, tuli on endiselt keskmisest oluliselt intensiivsem,“ sõnas CAMS-i (Euroopa Copernicuse atmosfääriseire teenistuse) teadlane Mark Parrington Briti väljaandele The Guardian.