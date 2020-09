Kõik algas sellest, et Türgi ja Aserbaidžaan korraldasid hiljuti ühised sõjaväeõppused Aserbaidžaani territooriumil, suur hulk Türgi vägesid viibib seal endiselt. Pühapäeva varahommikul kell 7.10 algas laiaulatuslik tegevus kogu tunnustamata Mägi-Karabahhi piiril. Ründasid Aserbaidžaani jõud palgasõdurite, peamiselt Süüriast pärit palgasõdurite toetusel ja osavõtul, aga me ei välista ka, et osalesid Türgi instruktorid.

Aserbaidžaani poole väitel on nad hõivanud mitu küla. Kuidas kommenteerite?

Ei ole ühtki asulat, mille üle Aserbaidžaanil oleks õnnestunud kontroll saada