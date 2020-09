Aserbaidžaani president İlham Əliyev pöördus pühapäeval rahva poole kõnega, kus süüdistas Armeeniat konflikti eskaleerimises ja lubas tapetud kodanike eest kätte maksta. „Aserbaidžaan ei provotseeri, vaid kaitseb oma huvisid,” ütles Əliyev. „Karabahh on Aserbaidžaani osa, seda tunnistab rahvusvaheline õigus ja kogu maailm.” Aserbaidžaani kaitseministeerium teatas eile, et riigi üksused korraldavad sõjalisi operatsioone „vaenlase hävitamiseks ja okupeeritud alade vabastamiseks.” Muu hulgas lubab Aserbaidžaani kaitseministeerium hõivata rindejoone lähedal asuva Martakerti/Ağdərə linna ja nõudis pühapäeval sealse garnisoni alistumist. Eile jätkas Aserbaidžaan suurtükkidest linna ja selle lähedase maantee tulistamist. Riigis on välja kuulutatud komandanditund ja osaline mobilisatsioon, Bakuu lennujaama töö on peatunud.