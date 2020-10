Uudisteagentuur Reuters teatab, et Aserbaidžaan on tänavu kuuekordistanud Türgist sõjalise vaarustuse ostmiseks tehtavaid kultusi. Tänavu on Türgilt varustust soetatud 123 miljoni dollari eest, kusjuures valdav enamik oste tehti augustis ja septembris. Eriti tõhusaks on osutunud droonid Bayraktar TB2, mille õhulöökide tulemustest valitsus avaldab pidevalt uusi videoid.