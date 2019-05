Austria paremäärmuslik asekantsler lasi valitsuse Vene-skandaaliga põhja

Austria paremäärmuslik Vabaduspartei (FPÖ) sai valitsuses olla poolteist aastat, enne kui see suure skandaaliga lõhki läks. Austria konservatiivne kantsler Sebastian Kurz teatas, et taluvuse piirid on ületatud, ja kuulutas septembriks välja erakorralised valimised.

Nimelt jõudis avalikkuse ette 2017. aastal Eivissal (Ibizal) varjatud kaameraga tehtud seitsmetunnine video, milles võib näha ja kuulda, kuidas FPÖ juht ja tulevane asekantsler Heinz-Christian Strache pakub Vene oligrahi sugulasena esinenud naisele erakonna rahaga toetamise eest avalike hangete lepinguid.