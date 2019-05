Austria paremäärmuslik valitsuspartei möllab kantsleri selja taga täie hooga edasi

„Muidugi tekib Austria Vabadusparteiga (FPÖ) olukordi, kus mõtlen, et see ei saa ju tõsi olla,” sõnas Austria konservatiivne kantsler Sebastian Kurz kuu algul paremäärmuslastest koalitsioonikaaslaste kohta, kuid lisas kohe, et sarnasusi on siiski endiselt rohkem kui erinevusi.

FPÖ katsetab eurovalimiste eel aga piire, mida võib öelda ja mida mitte. Viimane suurem skandaal puhkes kaks nädalat tagasi, kui Austria rahvusringhäälingu ORF ajakirjanik Armin Wolf paremäärmuslaste peasekretäri ja eurovalimiste esinumbrit Harald Vilimskyt intervjueeris. Wolf võrdles FPÖ noortetiiva mullu ilmunud bukleti karikatuuristiili natside nädalalehe Der Stürmer omaga. Vilimsky ägestus, süüdistas saatejuhti skandaali üleskeerutamises ja ähvardas teda otse-eetris „tagajärgedega”. ORF-i nõukogu esimees, endine FPÖ juht Norbert Steger pakkus veidi hiljem, et Wolf võiks end mõneks ajaks tööst vabaks võtta.