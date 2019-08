Labonni müüdi ühele bordelliperenaisele 13 aasta vanusena. Alguses lootis tüdruk, et keegi päästab ta sealt ja ka kliendid lubasid pidevalt, et aitavad ta minema. Möödus aasta, teine, viieski… Ja lootus suri. Aja jooksul muutusid meeste näod üha hägusemaks, tüdruk ei suutnud enam meenutada, kas tegu on uue või vana tuttavaga või mitut meest päevas ta teenindas. Tavaliselt algas tööpäev kell 9 ja igasse tundi jagus üks klient.