Superteisipäeva tulemustest selgus kaks asja – üks neist rõõmustav, teine kurb. Esiteks: rahaga end presidendiks osta ei saa, nagu näitas Mike Bloombergi kehv sooritus. Teiseks: klaaslagi on endiselt alles ja USA ei saa seegi kord naispresidenti.

Joe Bideni suurepärane sooritus tuletab meelde 1992. aastat ja Bill Clintonit. Erinevus on üksnes selles, et Clinton kandideeris küll aastakümneid tagasi, aga on ikkagi Bidenist praegu neli aastat noorem.