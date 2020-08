Enne 2016. aastal senatisse valimist töötas Kamala Harris kuus aastat California peaprokurörina. Eelvalimiste ajal jäi ta hätta selgitustega, kuidas haakuvad tollal prokurörina langetatud otsused tema lubatud kriminaalõiguse reformiga. Partei vasaktiiba kuuluvad kritiseerijad kahtlesid, kas tema vaated on muutunud. Ent teisipäevase uudise üle väljendasid heameelt demokraatide eri tiivad. „Joe Biden tegi hea otsuse,” teatas ekspresident Barack Obama, kes valis 2008. aastal enda kõrvale kandideerima Bideni. Toetust väljendas ka demokraatide vasaktiiva liider Bernie Sanders.

Donald Trumpi kampaaniameeskond nimetas Harrist otsekohe silmakirjateenriks ja süüdistas teda korraga nii prokurörina ülesnäidatud karmikäelisuses kui ka vasakäärmuslikkuses.

Bideni nomineerimisel mängisid olulist rolli just mustad naisvalijad, kes võimaldasid tal pärast valusaid kaotusi Lõuna-Carolina eelvalimistel tippu tõusta. Maikuus olnud George Floydi tapmine ja kuid kestnud rassismivastased meeleavaldused on poliitmaastikku põhjalikult muutnud. See survestas Bideni valima enda asetäitjaks mustanahalise. Ehkki eelvalimiste ajal tabasid Harrise rünnakud Bideni õrna kohta, leppisid nad hiljem kiiresti. Märtsis avaldas Harris Bideni kandidatuurile ametlikult toetust.