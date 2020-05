Bideniga peetud vestlus tõi Porošenkole uurimise kaela

Läinud nädalal avaldas parlamendiliige Andri Derkatš 2015.-16. aastast pärinevad lindistused, kus kuuleb Porošenkot vestlemas USA tollase asepresidendi Bideni ja USA riigisekretäri John Kerryga. Lindistusi on selgelt kärbitud, ent Derkatši sõnul näitavad need, et ekspresident lasi välispoliitikutel end ebaseaduslikult mõjutada. Parlamendiliikme esitatud kuriteoteatele järgneb Ukrainas automaatne juurdlus. Kolmapäeval teatas prokuratuur, et uurib Porošenko tegevust nii riigireetmise kui ka võimu kuritarvitamise paragrahvi alusel.

Lindistustes kuuleb nii Kerryt kui ka Bidenit presidendile survet avaldamas, et ta vahetaks välja tollase peaprokuröri Viktor Šokini. Kerry toob põhjuseks, et Šokin takistab prokuratuuri „puhastamist”. Biden lubab, et peaprokuröri vallandamine võimaldab USA-l Ukrainat toetada miljardidollarise laenutagatisega. Ühes poliitiliselt piinlikus lõigus kiitleb Porošenko, et on ukrainlaste gaasi- ja elektritariife suurendanud isegi kiiremini, kui Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) nõudnud on.



Ukraina korruptsioonivastased aktivistid nimetavad süüdistust alusetuks, sest korruptsiooniasjadega seostatud peaprokuröri väljavahetamist nõudsid Ukrainalt avalikult kõik peamised lääneriikidest toetajad.

Ukraina praegune president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et teda Porošenko-vastased süüdistused ei üllata.